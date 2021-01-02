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محافظات

تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة ببنى سويف

السبت 02/يناير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أكدت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن بمحافظة بنى سويف، على استمرار العمل بالحضانات وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل المديرية ، ومدير الاسرة والطفولة ، وأخصائي أول إدارة الاسرة والطفولة ، قامت بالمرور على 179 حضانة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية بها للتأكد من مواجهة منع انتشار كورونا، وتبين للجنة ان 42 حضانة على مستوى المحافظة لا تتبع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة .

وقال خالد شكرى مدير إدارة الاسرة والطفولة، ان اللجنة المكلفة بالمرور على حضانات بنى سويف، قامت بزيارة 40 حضانة في مدينة بنى سويف تبين ان 28 حضانة تتبع التعليمات والإجراءات الاحترازية من مرض كورونا وتم اغلاق 12 حضانة، وفى مركز بنى سويف تم المرور على 39 حضانة تبين ان 10 حضانات مخالفة وتم اغلاقها، وفى مركز ببا تم المرور على 28 حضانة واغلاق 5 حضانات، وفى مركز الفشن تم المرور على 17 حضانة واغلاق 4 حضانات وفى مركز ناصر تم المرور على 20 حضانة واغلاق 4 حضانات، وفى مركز اهناسيا تم المرور على 22 حضانة واغلاق 5 حضانات، وفى مركز الواسطى تم المرور على 13 حضانة واغلاق 2 حضانة فقط.
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