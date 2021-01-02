تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة ببنى سويف

أكدت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن بمحافظة بنى سويف، على استمرار العمل بالحضانات وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل المديرية ، ومدير الاسرة والطفولة ، وأخصائي أول إدارة الاسرة والطفولة ، قامت بالمرور على 179 حضانة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية بها للتأكد من مواجهة منع انتشار كورونا، وتبين للجنة ان 42 حضانة على مستوى المحافظة لا تتبع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة .



