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تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: استخدام المنصات التعليمية ليس جديدا على الطلاب

السبت 02/يناير/2021 - 02:12 م
الدكتور سيد عبد القادر
الدكتور سيد عبد القادر
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أحمد الشاهد
قال الدكتور سيد عبد القادر ، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إن أعضاء هيئة التدريس انتهوا من الاجزاء العملية بالنسبة للمقررات الدراسية بالجامعة ، كما أن الجامعة انتهت من الامتحانات العملية بجميع كلياتها دون وجود أي مشكلات.

وأضاف "عبد القادر" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الاجزاء النظرية تم الانتهاء من معظمها ولم يتبق سوى أجزاء صغيرة ، سيتم إجراؤها أونلاين، مشيرا إلى أن الجامعة كانت مستعدة وواضعة في اعتبارها هذه الظروف والقرارات ، حيث قامت بزيادة المحتوى التعليمي خلال الفترة الماضية للانتهاء من المقررات الدراسية بأسرع وقت ممكن .

وأوضح أن الامتحانات النظرية كان من المقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل وكانت الجامعة مستعدة لإجراؤها، ولكن سيتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجليها ، مؤكدا أن الطلاب لديهم الخبرات الكافية التي تؤهلهم للتعامل على هذه المنصات واستخدامها بكل مرونة.

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وأشار إلى أن الجامعة كانت ملتزمة بخطة التعليم الهجين طوال الفصل الدراسي ، وبالتالي استخدام المنصات ليس جديدا على الطلاب كما أن هناك العديد من الدورات التي تؤهلهم لاستخدامها ومواجهة أي مشكلات قد تواجههم أثناء استخدامها أو تلقيهم المقررات والبرامج الدراسية عليها .

كان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
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