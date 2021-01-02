الإفتاء: الصلاة على رسول الله تقبل من العاصي

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشيطان يستذل الإنسان في مواقف عديدة، ويجعله يشعر بالذنب والتقصير والبعد عن الدعاء لنفسه بالهداية والإصلاح.





وأضاف أمين الفتوى خلال لقاء له بفيديو على اليوتيوب، أن المذنب لا يشعر بأرضية من الطاعات ويكون في حالة انكسار فيقبل الله منه الدعوة لشعوره بالذل أمام الله.





وأوصى أمين الفتوى بالدعاء وذكر الله والصلاة على النبي حتى تنعكس محبة النبي على روحك وجوارحك، لأن الصلاة على النبي تهدأ الغاضب وتطمئنه، ويقبلها الله من العاصي.



