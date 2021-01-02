بعد الحملات السرية للوزارة.. نواب: الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر حتمي.. والقطاع السياحي تأثر كثيرا بفيروس كورونا

أمين مسعود: على المنشآت السياحية بالتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية لكورونا

محمد عبده: كورونا أثرت بالسلب على القطاع السياحي.. والتوقف مرة أخرى مستحيل

حسني حافظ: الدولة تسعى لمنع توقف القطاع السياحي مرة أخرى









قام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، بتكثيف لجان سرية للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وذلك نظرًا لخطورة إقامة الاحتفالات والتجمعات وأثرها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أنه تم إيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى حيث تم المرور على 40 فندقًا و86 مطعمًا سياحيًا، لافتًا إلى أن هذه اللجان وجدت أن من بينهم 39 فندقًا و11 مطعمًا سياحيًا كانت ملتزمة بضوابط التشغيل، في حين أن هناك ٧٠ مطعمًا لم تستقبل أي رواد بها.





وتؤكد الوزارة على استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.





وفي هذا الصدد، ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، مجهودات الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرين إلى ضرورة الالتزام المنشآت السياحية بكافة الإجراءات الاحترازية.





وفي هذا السياق، أشاد النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بتحركات قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة والذي قام بتكثيف لجان سرية للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، قائلا:"الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع حتى تمر بسلام خاصة في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في موجته الثانية".





وطالب "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، من المسئولين على المنشآت الفندقية والسياحية بضرورة التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا -كوفيد 19-، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على عمل قطاع السياحة داخليا وخارجيا حتى لا يتعرض للتوقف مثلما حدث العام الماضي.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن القطاع السياحي تأثر كثيرا بانتشار الجائحة في مختلف دول العالم والتي من شأنها أدت لتوقف الطيران لمدة تزيد عن ٤ أشهر، لافتا إلى الأضرار التي قد تلحق بالعامين بالقطاع حال توقف السياحة مرة أخرى بسبب الموجة الثانية للفيروس.





وبدوره، ثمن النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تحركات قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة والذي قام بتكثيف لجان سرية للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مشيرا إلى ضرورة العمل على استمرار نشاط القطاع السياحي دون توقف.





وأوضح "عبده"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، الدولة ممثلة في وزارة السياحة تسعى للحفاظ على السائحين والعاملين في القطاع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن للفيروس تأثير كبير القطاع السياحي.





وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلن عنها سلفا من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن توقف النشاط مرة أخرى لا يصب في مصلحة أي شخص سواء العاملين بالقطاع أو أصحاب الفنادق أو الدولة بصفة عامة.





ومن جانبه، قال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من الفنادق والمنشآت السياحية التي لا تهتم بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولا يشغل بال هذه المنشآت سوى الكسب المادي والتجارة فقط على حد وصفه، مشيدا بالحملات التفتشية التي قام بها قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة من خلال تكثيف لجان سرية للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.





وأكد "حافظ"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة تبذل أقصى جهد للحد من قوة وانتشار الموجة الثانية من الفيروس، لافتا إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية إلى جانب التنبيه على العاملين بالقطاع والتشديد عليهم في هذا الأمر.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مواطنين تعتبر الفيروس كوصمة عار إذا اصيبوا بيه مما يجعلهم يتنقلون في كافة الميادين العامة دون وعى بخطورة ذلك، مطالبهم بالبقاء في المنزل في حالة اكتشاف ذلك حتي لايعرضوا أنفسهم للخطر أو لغيرهم.