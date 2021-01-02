إيقاف أربع حالات بناء مخالف في حملة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية بمدينة طهطا في محافظة سوهاج ، تحت إشراف المهندس علي محمد رفاعي، رئيس الوحدة، اليوم السبت، حملة للتصدي لمخالفات البناء ومصادرة مواد البناء.





وقال "رفاعي" إن الحملة أسفرت عن إيقاف 4 حالات بناء مُخالف، مضيفًا أنه جرى خلال الحملة مصادرة مواد البناء والمعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.





وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد أعلن عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة ثلاثة شهور حتى نهاية شهر مارس المقبل، بصورة نهائية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، وذلك في استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.









وأكد محافظ سوهاج علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم للتصالح، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة .



