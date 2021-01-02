ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف أربع حالات بناء مخالف في حملة بسوهاج

السبت 02/يناير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
نفذت الوحدة المحلية بمدينة طهطا في محافظة سوهاج، تحت إشراف المهندس علي محمد رفاعي، رئيس الوحدة، اليوم السبت، حملة للتصدي لمخالفات البناء ومصادرة مواد البناء.

وقال "رفاعي" إن الحملة أسفرت عن إيقاف 4 حالات بناء مُخالف، مضيفًا أنه جرى خلال الحملة مصادرة مواد البناء والمعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد أعلن عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة ثلاثة شهور حتى نهاية شهر مارس المقبل، بصورة نهائية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، وذلك في استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم.


وأكد محافظ سوهاج علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم للتصالح، مشيرا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة .

وقال "الفقي" أنه تم تلقي 133 ألفًا و638 طلب تصالح تقدم بها المواطنين بسوهاج حتى الآن، وتحصيل 603  مليون و245 ألف جنيه، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية التصالح من قيمة المخالفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج: مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر

التصالح حياة.. تنفيذ المبادرة الرئاسية لسداد قيمة المخالفات للفقراء بـ سوهاج.. صور

بشرى سارة.. مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام

تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في سوهاج

محافظ سوهاج: عرض موقف عدد من تراخيص البناء على الهيئة الهندسية

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بعد هجوم السوشيال ميديا.. خالد الجندي: لا يوجد عاقل يستطيع حصر الكتب التي قرأها.. فيديو

بدون أدوية.. نصائح مهمة تساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع

خلي بالك وأنت بتلعب بابجي.. استشاري نفسي: أخطر من فيروس كورونا

بعد قرار اتحاد الكرة.. وائل رياض يواجه شبح الإقالة من المنتخب الأوليمبي

إذا قلت هذا الدعاء بعد صلاة ركعتين قضى الله حاجتك

بعد وفأتها فجأة..الزراعة تكشف موعد ظهور نتائج تشريح الزرافة زيزو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سوزوكي ارتيجا موديل 2021

يحمي من سرطان القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشعير يوميا

مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021