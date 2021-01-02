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حوادث

ضبط سائق وعاملين بحوزتهم ٢٥٠ جراما من مخدر الشابو في سوهاج

السبت 02/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالتعاون مع مباحث مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، من ضبط ثلاثة شباب لإتجارهم في مادة الشابو المُخدر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بضبط كلًا من “منصور. ص. م” 27 عامًا، سائق، و”محمد. ج. ح” 20 عامًا، عامل، و”محرز. ع. ا” 31 عامًا، عامل، وبحوزتهم ٢٥٠ جرام من مادة الشابو المُخدر و١٨ قطعة حشيش.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت العامة التحقيقات.


على جانب أخر أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.

تم نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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