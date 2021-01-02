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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 6 فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

السبت 02/يناير/2021 - 08:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير...

يعتبر الشعير من أكثر الحبوب استهلاكًا في العالم، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية ويحتوي على بعض الفوائد الصحية الرائعة ، بدءًا من تحسين الهضم وفقدان الوزن إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم وصحة القلب.

ينتظر العالم منذ ظهور فيروس كورونا فى أواخر عام 2019 اللحظة التى يخرج فيها لقاح كورونا للنور وبالفعل شهدنا خلال الأشهر الماضية الاعلان عن التوصل للقاح لهذا الفيروس وبدأ توزيعه بالفعل ولكن بكميات محدودة للمساعدة فى السيطرة على زيادة الإصابات وهو ما يعد أمل جديد ولكن للأسف الفرحة لم تكتمل.

مع بدء ظهور اللقاحات التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا بدأ الجميع في الاستعداد لتلقي اللقاح حتى تنتهي حالة الخوف والترقب التي يعيشها، إلا أن المفاجأة تمثلت في عدم إمكانية تناول اللقاحات لجميع الأشخاص في الوقت الحالي، ولذلك كثرت العديد من الأسئلة حول الأشخاص الذين لا يمكنهم تناول لقاح فيروس كورونا.

ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية مؤخرًا، كما لوحظ زيادة كبيرة في استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية، وللسجائر الإلكترونية مخاطر كبيرة بشكل خاص نظرًا للمخاطر الصحية الكبيرة التي تشكلها هذه المنتجات على المراهقين. 

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.



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