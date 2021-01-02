نشرة المرأة والصحة.. 6 فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

يعتبر الشعير من أكثر الحبوب استهلاكًا في العالم،

كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية ويحتوي على بعض الفوائد الصحية الرائعة ، بدءًا من تحسين الهضم وفقدان الوزن إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم وصحة القلب.