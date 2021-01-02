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توك شو

شاهد.. مجزرة طيور في روما بسبب احتفالات رأس السنة الجديدة

السبت 02/يناير/2021 - 04:53 م
مجزرة حيوانية في
مجزرة حيوانية في روما
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، فيديو لمجزرة طيور حدثت في روما بعد ليلة رأس السنة الجديدة.

وأوضح الفيديو أن إطلاق الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد تسبب في نفوق مئات من طيور "الزرزور". 

وأضاف الفيديو أن مئات الطيور وجدت متناثرة علي الأرض معظمها ينتمي لطائر من فصيلة "الزرزور"، مشيرا إلي أن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات رجحت أنها قتلت بالألعاب النارية التي أُطلقت ليلة رأس السنة.

 وتابع الفيديو أن "لوردانا ديغليو"، المتحدثة باسم المنظمة الدولية لحماية الحيوانات، قالت إنه من الممكن أن تكون نفقت بسبب الخوف حيث أنه يمكنها الطيران معا والتخبط بعضها ببعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء.
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