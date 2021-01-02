رئيس السكة الحديد يستقل "الموتور" في جولة مفاجئة

استقل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، الموتور، لتفقّد الأعمال ببعض المحطات والمزلقانات والسكك على خط القاهرة/ الخطاطبة، للتأكد من حسن وانتظام سير العمل بها.





واستهل رئيس الهيئة الجولة بالانطلاق من محطة القاهرة، موجّهًا بمراجعة التعديات الموجودة بحرم المحطة وازالتها مع تحرير المحاضر الشرطية للمتعدين للحفاظ على موارد الهيئة وعدم اهدار واحدًا من أهم مصادر دخلها وتعظيمه، وكذا غلق المعابر غير القانونية وتحرير المحاضر الشرطية للمخالفين، حفاظًا علي سلامة المواطنين وحرصًا على انتظام مسير القطارات على الخط.





واثناء الجولة تفقّد رئيس الهيئة محطات ( امبابة، بشتيل، بولاق، بشتيل البلد، الكوم الأحمر، أوسيم، برطس، المناشي، ذات الكوم، نكلا، برقاش، القطا، الجزيرة الوسطانية، أبو غالب، وردان)





وحرص رئيس الهيئة على التنبيه خلال مروره بالمحطات، على الارتقاء بمستوى النظافة لأحواش بعضها، مع التأكيد مجددًا على غلق المعابر غير القانونية، وإزالة أية تعديات من شأنها إهدار مورد من موارد الهيئة، وكذلك نظافة مظلات بعض المحطات، والاطمئنان على حركة سير العمل بالمحطات بشكلٍ عام، ورفع الأكشاك الغير مطابقة للنماذج المُعتمدة من قِبل الهيئة مراعاةً للشكل الجمالي والنسق العام للمحطات، كما وجّه رئيس الهيئة بإعادة توزيع عمال النظافة والعاملين ببعض المحطات وتعيين أفراد أمن إداري لإمكان اتمام السيطرة علي المحطات على الوجه الأكمل بالاتحاد مع شرطة النقل والمواصلات، كما وجّه بمراجعة ايراد بعض المحطات، ورفع منسوب البازلت في بعض أجزاء السكة على الخط، وكذلك مراجعة انارة بعض المحطات، والاهتمام ببلوكات بعض المحطات من حيث دهان أبراجها من الخارج، وكذلك الارتقاء بمستوى نظافة محيطها الخارجي، كما تفقّد المهندس أشرف رسلان نقطة التقاء خط المناشي/ ايتاي البارود وبداية مشروع انشاء وصلة المناشي/ 6 أكتوبر.

وأثناء مروره على محطة بشتيل، اجتمع رئيس الهيئة بمسئولي شركة اتش ايه للإنشاءات، المنفذة لمشروع تطوير أرض مثلث بشتيل، مؤكدًا عليهم ضرورة مراعاة دقة تصميم وتنفيذ ورش العربات والجرارات، إضافةً للربط السككي بين الخطوط الطوالي وخط بشتيل ومحطة القاهرة، مع قيام مسئولي الشركة المنفذة بعرض شرح توضيحي للأعمال داخل المحطة من أنفاق والتي من شأنها تسهيل حركة سير الركاب من وإلى المحطة.





يذكر أن مشروع تطوير أرض مثلث بشتيل، واحد من المشروعات العملاقة التي تشهدها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تتمثل في محطة قطارات على مساحة ٣١ ألف متر مربع، وملحقاتها من ورش ومخازن وسكك حديد على مساحة ١٨٧ ألف متر مربع، والجزء الاستثماري على مساحة ٢١ ألف متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المشروع ٢٣٩ ألف متر مربع تقريبًا، شاملة جانبيه الخدمي والاستثماري.

وحرص المهندس أشرف رسلان خلال مروره على محطة الجيزة على متابعة أعمال التعديلات المقترحة بالمحطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بالمحطة، وكذا عمل محطة تبادلية مع إضافة رصيفين جديدين ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ بني سويف، كما وجّه بمراجعة خطوط الصرف الموجودة بجانب سور المحطة، مع اصدار تعليماته بدهان ونظافة واجهات المحطة لتتماشى والنسق الجمالي العام، وكذا تعليق اعلام جديدة.





وتجدر الاشارة الي ان طول الخط من القاهرة حتى بنى سويف ١٢٥ كم ويتكون من ١٩ برج إشارات، وقد تم تنفيذ مشروع القاهرة/ بني سويف ليعمل بنظام الإشارات الكهربائية بنظام الارتباط الكهربي بالريلايات (Relay Interlocking) في ١٩٩٢، وحاليًا جاري السير في اجراءات تحديث نظم الاشارات على الخط بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4





وأنهى رئيس الهيئة جولته بزيارة معهد وردان لحضور مؤتمر مع العاملين للتعريف بالبروتوكولات الحديثة الموقّعة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكلًا من شركة أفيك انترناشيونال الصينية وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل أثناء فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا trans mea 2020 والتي تهدف بالأساس للاستفادة من خبرات وامكانيات المعاهد التعليمية والشركات المتخصصة في مجال السكك الحديدية لتطوير العامل البشري بالهيئة لمواكبة عمليات التطوير والتعليم والتطوّرات التكنولوجية العالمية.





والتقي رئيس الهيئة خلال جولته بالعاملين بالمعهد، مُتحدثًا إليهم عمّا يقدمه المعهد والأهداف والخطط المُعدة لتحسين المستوى التعليمي بالمعهد لتطوير العامل البشري بالهيئة لمواكبة عمليات التطوير والتعليم والتطوّرات التكنولوجية العالمية، وأستعرض المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة ما قامت به الهيئة من اتفاقات وبروتوكولات مؤخرًا بتوقيعها مع شركات عالمية، كشركة افيك انترناشيونال وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل، للارتقاء بالمستوى التعليمي للمدربين والمتدربين واكسابهم الخبرات اللازمة للوصول للمستوى المأمول، الأمر الذي سيعود بالايجاب على المرفق من خلال تخريج دفعات جديدة تمتلك القدرة على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.





يذكر أنه سبق وأن تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أفيك انترناشيونال الصينية أثناء فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا ترانس ميا، والخاص بإنشاء مركز التدريب المهني المصري الصيني المشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية، والذي يهدف بالأساس للاستفادة من خبرات معهد نانينج أحد المعاهد التعليمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية بجمهورية الصين الشعبية، والذي كان له سابقة في التواصل مع صندوق تطوير التعليم المصري لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الدراسي الجديد لتكنولوجيا القطارات الكهربائية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، وغيرها من المعاهد الفنية الصناعية داخل مصر.





وتضم الهيئة معهد تدريب وردان والذي تم إنشاؤه بمنطقة وردان عام ١٩٦٨ على مساحة ١٥٠ فدانا ويبعد ٥٠ كم عن القاهرة، وقد تم تجهيزه وتطويره على أحدث التجهيزات وهو يحتوي على ورش ومعامل وفصول دراسية وقاعات محاضر ويعمل المعهد بنظام الإقامة الكاملة بسعة حوالي ٧٥٠ دارس.





والمعهد الفني لتكنولوچيا السكك الحديدية داخل مركز تدريب وردان (TIRT) تم إنشاؤه بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم ٢٣٤٠ بتاريخ ٣ يوليو ٢٠١٩ وهو تابع لوزارة النقل.



