تعايشوا.. الرابطة الطبية الأوروبية توجه نصائح مهمة عن لقاح كورونا





وأضاف عودة خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"،يجب التعامل بحذر مع قضية المعلومات المتاحة عن اللقاحات الموجودة حاليا بشأن كورونا وإعلام المواطنين حول العالم بإخبار دقيقة، لأن المعلومات الخاطئة تجعل الناس تعزف عن اللقاحات.





وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه يجب أن يتم التعايش مع الفيروس، والتوازن بين المجال الصحي والاقتصاد.





و أفادت منظمة الصحة العالمية امس أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا خلال عام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050 حالة.





وحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمريكتين وبلغ 35393389، تليها على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467 وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ 1087695.

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية فى روما ، إنه لمواجهة فيروس كورونا خلال 2021 يجب استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية، وبروتوكولات العلاج حال الإصابة.