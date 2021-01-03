تفاصيل افتتاح مشروع ترميم "٢٩ كبش" بمعابد الكرنك.. السائحون : سعداء بقضاء أوائل أيام العام الجديد بالأقصر.. ووزير الآثار يزور السوق السياحى..صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر.

وزير السياحة والآثار يقوم بجولة في معابد الكرنك ويزور السوق السياحي.

السائحون بالأقصر: سعداء بقضاء أوائل أيام العام الجديد بمدينة الأقصر.





افتتح، صباح السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، والتي تضمنت الانتهاء من ترميم ٢٩ تمثالًا بالمنطقة الجنوبية، كما تم إعطاء إشارة البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تتضمن ترميم باقي مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها ١٩ تمثالًا.





وخلال الافتتاح استمع وزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر إلى شرح مفصل من الأثري صلاح الماسخ عن الأعمال التي تمت لترميم تماثيل الكباش، حيث وجه الوزير الشكر إلى المرممين والعمال الذين قاموا بهذا العمل الضخم، كما قدم الشكر للمحافظ عما قامت به المحافظة من أعمال لتطوير البنية التحتية للمدينة والكورنيش.





وأوضح الدكتور خالد العناني أن حضوره اليوم في ثاني أيام العام الجديد إلى مدينة الأقصر يأتي لتشجيع السياحة الثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معربًا عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية حيث يعمل الآن حوالى ٤٠ فندقًا عائمًا ما بين الأقصر وأسوان والتي كان عددها منذ أيام قليلة حوالى ١٠ فنادق عائمة فقط.





وأشار الوزير إلى أن ٧٤ % من الوافدين إلى المدينة من المصريين الذين حرصوا على معرفة تاريخ وحضارة بلادهم العريقة، هذا بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة.





وأضاف أن مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشات الفندقية ستعمل على إنعاش السياحة الداخلية ليزور المصريين آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى المدن السياحية لتتراوح ما بين ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ جنيه مصري، هذا بالإضافة الى تخفيض أسعار الفنادق ومنح تخفيض ٥٠٪؜ على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.





وخلال جولته بمعابد الكرنك، التقى وزير السياحة والآثار بعدد من المجموعات السياحية من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا وسويسرا والذين جاءوا إلى الأقصر في رحلات اليوم الواحد من الغردقة، وقد حرص السائحون بهذه المجموعات على التقاط الصور التذكارية مع الوزير والمحافظ، معربين عن سعادتهم بقضاء أوائل أيام العام الجديد بمدينة الأقصر التي وصفوهما بأحلى مكان يبدأوا فيه العام الجديد.





وحضر هذه الجولة عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة الأقصر، والسيد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد.





كما تفقد الوزير أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، بطريق المواكب الكبرى حيث تم أكتشاف أساسات البوابة الخاصة بمعبد خنسو وهي عبارة عن أعتاب ضخمة من حجر الجرانيت معاد استخدامها من عصر الملك تحتمس الثالث، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال الترميم ببهو الأعمدة الكبري.





كما قام الوزير خلال جولته بزيارة السوق السياحي حيث التقى بعدد من العاملين بالبازارات، واستمع إلى مشاكلهم، وحدثهم عن مبادرة " شتي في مصر" وأهميتها في تنشيط السياحة الداخلية.

كما أوضح لهم الوزير بعض الاستفسارات الخاصة بمواعيد غلق البازارات، حيث أشار الوزير إلى أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء، يتم غلق البازارات يوميًا الساعة الثانية عشر صباحًا عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحًا.





كما تحدث العاملين مع الوزير عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم تخفيض ٥٠% علي رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن يكونوا مرخصين سياحيًا.