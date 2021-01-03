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تعليم

بعد قرارات وقف الدراسة .. إلغاء دورة الإبداع بتربية موسيقية حلوان

الأحد 03/يناير/2021 - 09:49 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

أعلن مركز الابداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الغاء الدورة التدريبية والتى كانت سوف تستمر لمدة ثلاث شهور (يناير- فبراير - مارس) .


وقال المركز أنه قد تقرر الغاء الدورة التدريبية بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء يوقف الدراسة داخل الجامعات والكليات واستمرارها بنظام التعليم عن بعد، ولم يحدد المركز بعد موعد آخر لتنظيم دورة الابداع الموسيقى .


وكان من المقرر أن تنطلق الدورة أمس وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بحيث تعقد كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءا، وكان تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية وريادة الدكتور هيثم سيد مدير المركز .


وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.

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• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.


• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.


• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات. 


• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.
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