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حوادث

لخلاف على تركيب ماسورة صرف .. إصابة تاجر ماشية على يد آخر بالدقهلية

السبت 02/يناير/2021 - 06:25 م
مشاجرة
مشاجرة
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همت الحسينى
أصيب تاجر ماشية بضربة على الرأس بفأس إثر اعتراضه قيام شخصان بتركيب ماسورة صرف صحي تمر من أمام منزله بقرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه.

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة نبروه  من مستشفى نبروه المركزى بوصول "مختار عبدالوهاب مختار، 35 عاماً، تاجر مواشي، ومقيم رية كفر الحصة ومصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة نتيجة تعدي، وتحويله إلى المستشفى الدولى بالمنصورة .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس المباحث، الى المستشفي وبالفحص وسؤال والدته أمينة محمد عبدالحميد، 53عامًا، ومقيمه بذات القرية اتهمت كل من " أحمد .ح.ا.ا"،" دياب .م.ا"،، ويقيمان بذات القرية  لقيامهما بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى وآلة حادة " فأس " بحوزة الأول وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم حال قيام المتهمين بئركيب ماسورة صرف صحى خاصة بمنزلهما تمر أمأم منزل المصاب .

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط المهمين وعرضهم لمباشرة التحقيقات.
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