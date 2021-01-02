ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب سموحة: نستحق الفوز في مبارياتنا السابقة باستثناء لقاء الزمالك

السبت 02/يناير/2021 - 06:27 م
أحمد سامي
أحمد سامي
Advertisements
حسام الحارتي

أعرب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي انتهت بالتعادل السلبي

وقال المدير الفني لسموحه: " كنا نستحق الفوز فى لقاء اليوم وكذلك فى المباريات السابقة باستثناء مباراة الزمالك، لاعبى سموحه يهدرون الفرص بشكل غير طبيعى، ودورى هو توصيل الكرة لمنطقة جزاء الخصم والتهديف هو قرار اللاعب، فنحن أكثر الفرق وصولا للمرمى لكننا نخفق فى تسجيل الأهداف، وبالطبع لا ننكر أن فريق سيراميكا كليوباترا فريق متميز وأمكانياته المادية كبيرة جدا".

وأضاف :"عانينا من غيابات بعض اللاعبين الكبار وعلى رأسهم حسام حسن وعلى غزال ومحسن ليله وحمدى عبد القادر، ونتمنى أن نستعيد جهودهم قبل مباراة الإنتاج".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معتز البطاوي يكشف أسس اختيار لاعبي سيراميكا كليوباترا

أحمد حسن يكشف مصير مهاجم الجونة.. ويتغزل في أداء سيراميكا كليوباترا

دودو الجباس: هدفنا المنافسة على الدوري وكنا نستحق الفوز أمام الزمالك

الزمالك راحة 11 يوما .. سموحة: تأجيل القمة قرار ظالم

هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا يمتلك قدرات ولاعبين أصحاب خبرات فى مواجهة بيراميدز

طوارئ في سموحة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. مصر تودع وحيد حامد.. قرار عاجل بشأن طعن مرتضى منصور.. عقوبات لاعبي الأهلي

نقل ابن نجم الزمالك السابق الى المستشفى بعد إصابته بجلطة فى المخ

الآلاف من العاملين فى الرعاية الصحية بأمريكا يرفضون لقاح كورونا

لاعب سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الأهلي: إن شاء الله خير

تبدأ من الغد.. ننشر تفاصيل أول زيادة لـ أصحاب المعاشات في 2021

تشييع جنازة والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أمراض تظهر علامات على اليد

سعر ومواصفات سانج يونج xlv موديل 2021 في مصر ..صور

تحمي من أمراض القلب والاكتئاب..7 فوائد تقدمها الفاصوليا الخضراء لصحتك