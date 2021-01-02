هل قرأ خالد الجندي ربع مليون مجلد ؟ الشيخ يحسم الجدل

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حقيقة ما قاله عن قراءته ربع مليون مجلد، بعد حملة التكذيب التي شنت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الشيوخ اللي هربانين في فرنسا وبيحرضوا على السلع قلت لهم بطلوا هجص زعلوا، عشان طلعتهم هجاصين عايزين يطلعوني كداب بأي طريقة، نقلتهم من 250 ألف كتاب، و500 ألف كتاب ولسة هنوصل لمليون كتاب، أنا حر في المبالغة".
وأضاف الجندي: "في مصر مشهورين بأسلوب المبالغة، نقول الدنيا تلج، هي تلج؟ في الصيف البلد بقت ولعة، هي ولعة؟ المرور يقفل يقول لك بقت مفرمة، أسلوبنا واحنا عارفين، ومش شوية دقون عيرة هتعلموني الصح من الغلط".
وأوضح الجندي، أن القرآن استخدم أسلوب المبالغة بالأرقام، مشيرًا للآية: "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ".
وعقب الجندي: "هل لو استغفر 71 مرة هيغفر لهم؟ طبعًا لا، وإنما الرقم كان للدلالة على كثرة الاستغفار وليس العدد".
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حذر ممن وصفهم بأشباه العلماء والدعاة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الشيخ خالد الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، «مينفعش نسيب شوية عيال صغيرة يلعبوا بينا على السوشيال ميديا، ويقولوا كلام غلط، ولازم نكون حريصين وإحنا بناخد العلم من أي مصدر».
وأوضح الشيخ خالد الجندي «أنا شخصيًا الحمد لله درست حوالي ربع مليون مجلد عشان أقعد القعدة دي، واعلم الناس».
وتابع الشيخ خالد الجندي «لازم تكون فخور بعلمك، وتقدمه بمنتهى القوة والتواضع»، مضيفًا «أنا مازلت في حاجة للتعلم؛ لأن التعلم ظاهرة لازم تستمر إلى أن يقابل العبد ربه، حتى لو كان نبيًا».