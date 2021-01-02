هل قرأ خالد الجندي ربع مليون مجلد ؟ الشيخ يحسم الجدل

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حقيقة ما قاله عن قراءته ربع مليون مجلد، بعد حملة التكذيب التي شنت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الشيوخ اللي هربانين في فرنسا وبيحرضوا على السلع قلت لهم بطلوا هجص زعلوا، عشان طلعتهم هجاصين عايزين يطلعوني كداب بأي طريقة، نقلتهم من 250 ألف كتاب، و500 ألف كتاب ولسة هنوصل لمليون كتاب، أنا حر في المبالغة".





وأضاف الجندي: "في مصر مشهورين بأسلوب المبالغة، نقول الدنيا تلج، هي تلج؟ في الصيف البلد بقت ولعة، هي ولعة؟ المرور يقفل يقول لك بقت مفرمة، أسلوبنا واحنا عارفين، ومش شوية دقون عيرة هتعلموني الصح من الغلط".









وأوضح الجندي، أن القرآن استخدم أسلوب المبالغة بالأرقام، مشيرًا للآية: "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ".





وعقب الجندي: "هل لو استغفر 71 مرة هيغفر لهم؟ طبعًا لا، وإنما الرقم كان للدلالة على كثرة الاستغفار وليس العدد".



