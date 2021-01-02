بالضبطية القضائية.. التنمية المحلية: المحافظات تستعد لتطبيق إجراءات لمواجهة كورونا ..فيديو

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،: أنه تم التواصل مع المحافظين وتم التنسيق خلال هذا الأسبوع مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومع غرفة الأزمات والعمليات المتواجدة في المحافظات .





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن دور الغرف المتواجدة في المحافظات هي التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء التي صدر قرار من وزارة العدل بمنحهم الضبطية القضائية .





واوضح خالد قاسم ،: أنه سيتم التشديد علي القرارات الخاصة باللجنة فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء وهذا عن طريق الضبطية القضائية بالإضافة الي التشديد علي ارتداء الكمامة حتي لا يكون هناك غرامة فورية . أنهباللجنةبالإضافة





وتابع ان الضبطية القضائية من دورها هو التشديد علي تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة باللجنة كورونا سواء علي المحلات او المولات التجارية وغيرها بمنتهى الحزم والقوة .



