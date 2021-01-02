ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالضبطية القضائية.. التنمية المحلية: المحافظات تستعد لتطبيق إجراءات لمواجهة كورونا ..فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 06:36 م
الحكومة
الحكومة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،: أنه تم التواصل مع المحافظين وتم التنسيق خلال هذا الأسبوع مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومع غرفة الأزمات والعمليات المتواجدة في المحافظات . 

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن دور الغرف المتواجدة في المحافظات هي التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء التي صدر قرار من وزارة العدل بمنحهم الضبطية القضائية .

واوضح خالد قاسم ،: أنه سيتم التشديد علي القرارات الخاصة باللجنة فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء وهذا عن طريق الضبطية القضائية بالإضافة الي التشديد علي ارتداء الكمامة حتي لا يكون هناك غرامة فورية .

وتابع ان الضبطية القضائية من دورها هو التشديد علي تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة باللجنة كورونا سواء علي المحلات او المولات التجارية وغيرها بمنتهى الحزم والقوة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تكشف سبب ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء|فيديو

التنمية المحلية: المطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل

الغلق 3 أيام عقوبة المحال والمطاعم المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

مساعد وزير التنمية المحلية يكشف أجواء جولة الإعادة لانتخابات البرلمان.. فيديو

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 7 محلات ومولات وإعادة غلق مركز تعليمي بالإسكندرية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

ترشيحاتنا

تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

6 فئات غير مسموح لهم بتلقي لقاح كورونا.. تعرف عليهم

تبدأ من الغد.. ننشر تفاصيل أول زيادة لـ أصحاب المعاشات في 2021

تشييع جثمان حماة آسر ياسين من مسجد الإمام الشافعي.. صور

قرار وشيك.. استبعاد ربيع ياسين من تدريب المنتخبات الوطنية

انهيار زوجة الفنان آسر ياسين فى جنازة والدتها.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أمراض تظهر علامات على اليد

سعر ومواصفات سانج يونج xlv موديل 2021 في مصر ..صور

تحمي من أمراض القلب والاكتئاب..7 فوائد تقدمها الفاصوليا الخضراء لصحتك