اتحاد طلاب حلوان يطلق مسابقات بعد تأجيل الدراسة

أعلن إتحاد طلاب جامعة حلوان عن مسابقة الديزاين والمونتاج من خلال عشائر الجوالة فى كليات جامعة حلوان المختلفة .









وأوضح اتحاد الطلاب بالجامعة أن شروط المسابقة هى :





1/ تصميم لوجو خاص بجوالة جامعة حلوان





2/ كوفر خاص ب الجروب





3/ عمل مونتاج فديو لآخر لقاء يقوم بيه الإتحاد









وحدد اتحاد الطلاب يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 كمواعد لبدء المسابقة والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021، وسوف يكون التسليم من خلال الإنترنت من خلال جروب اتحاد طلاب جامعة حلوان على الفيس بوك .





وأشار اتحاد الطلاب إلى وجود جوائز وشهادات تقدير من الجامعة الطلاب المشاركين فى المسابقة





جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الالكترونية هذا العام الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:





• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.





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• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.









• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.









• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.







