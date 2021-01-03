برلماني: مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي

ثمن النائب محمد الزينى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، دور وزارة الكهرباء في إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تضم 17 خدمة مقدمة للمواطنين، قائلا:"مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات".





وأوضح "الزينى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات نوعية في مجال الطاقة بصفة خاصة وفي كافة المجالات بصفة عامة.





وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، على أهمية العمل على تحقيق خدمة مميزة للمواطنين واستغلال فترة كورونا في إنجاز التحول الرقمي لمختلف القطاعات، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا غيرت مفاهيم العالم أجمع على حد تعبيره.





يذكر أن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، صرح بأنه وفقا للتوجيهات السياسة للتحول الرقمي لجميع الخدمات، تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تضم 17 خدمة مقدمة للمواطنين.





وأضاف "حمزة" خلال مداخلته الهاتفي على قنا "إكسترا نيوز"، أنه تم تفعيل خدمة تقديم طلبات التحول من العداد الممارسة إلى الكودي، منوها إلى ان الخدمة تضم كافة الأمور الخاصة بالتحول، موضحا أن الخدمة مجانية للمواطنين ومؤمنة بدرجة كبيرة.





وأكمل، تقدم أكثر من مليون طلب من أجل تحويل عدادات الممارسة إلى العدادات الكودية، معقبا: هناك خدمات أخرى منها وجود تطبيقات إلكترونية على الهاتف يمكن من خلالها شحن العداد ومتابعته.