فقدنا السند.. الهام شاهين: وحيد حامد بوصلة لكل الأعمار والأجيال

قالت الفنانة إلهام شاهين ، إن الكاتب وحيد حامد لم يكن بالنسبة للفنانين مجرد كاتب ولكنه كان الأستاذ والمعلم لانه قام بتشكيل وجدان وثقافة جيل بأكمله .





وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سي ،: تعلمنا الكثير من الراحل وحيد حامد فنيا وأدبيا ومن آرائه الشخصية والاجتماعية لافتة الي أنها تعتبر نفسها واحدة من تلاميذ وحيد حامد وله الكثير من الفضل عليها منذ بداية ظهورها فنيا .





، ان "فيلم الهلفوت" الذي قمت به قد حقق نجاحا كبيرا وكان من كتابات وحيد حامد وفي هذا الفيلم حصلت علي أول جائزة في حياتي كأفضل ممثلة مؤكدة ان وحيد حامد كان دائما يشجعها . وأوضحت إلهام شاهين الذينجاحاأول





وتابعت إلهام شاهين ، أن الكاتب وحيد حامد كان له حجة وكان سندا لنا وفقدانه جعلنا نفقد السند مؤكدة أنه كان سببا لظهورها في بداية مشوارها الفني و كان بمثابة " البوصلة "لكل الأعمار ومختلف الأجيال .





واستكملت إلهام شاهين ، أن أجيالا فنية كبيرة ومتنوعة تتلمذت علي يد السيناريست الراحل وحيد حامد وأعماله كانت تناقش قضايا هامة ومعاني راقية جدا .















