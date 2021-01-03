برلماني يوضح مزايا اتفاقية مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم منظومة المترو

قال النائب اللواء صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توقع مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق سيؤدي إلى رفع كفاءة أداء مترو الانفاق وأيضا سيساهم فى الإنتهاء من المراحل التى يتم العمل عليها الان.





أضاف أبو هميلة فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مترو الانفاق هو شريان النقل داخل العاصمة القاهرة الكبري ، ونعرف جميعا ان المترو يعتبر أهم وسيلة نقل جماعي فى مصر ، وبالتالي الدوله حريصة ان يكون هناك صيانه دائمة له وقد راينا التطور الهائل والتغيير الكبير الذي طرأ علية مؤخرا.





وأكد عضو لجنة الادارة المحلية على مدينة الاسكندرية تعد العاصمة الثانية ومن أكثر المدن كثافة بعد القاهرة الكبري وبالتالي الدوله أيضا حريصة ان يكون بها سيوله مروروية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بوسائل النقل الجماعي حيث يعتبر الترام بالاسكندرية من أهم وسائل النقل الجماعي التى يستخدمها عدد كبير من المواطنين يوميا خلال اعمالهم اليومية .





وقد أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات في قطاع النقل بقيمة 1.1 مليار يورو.





وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي، وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقية مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، لفت البيان إلى أن التمويل لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات؛ تحويل خط قطار أبو قير (في مدينة الإسكندرية) إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل (في مدينة الإسكندرية) بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.





ومن جانبه قال كامل الوزير، وزير النقل، في مصر، إن "المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو- مشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750مليون يورو- مشروع إعادة تأهيل الـخط الثانى بقيمة 240 مليون يورو لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي".