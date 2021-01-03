سعر الدولار اليوم 3-1-2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-1-2021؛ بعد ارتفاعه أمس بمتوسط 3 قروش أمس السبت وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.









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وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة الحكومي، إذ سجل نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.





ثم تبع في التجاري وفا إيجيبت مسجلا 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بنك أبوظبي الاول، العربي،ِسايب الاسكندرية، ABC"، مسجلا15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، الاهلي المصري، الامارات دبي الوطني".





وسجل الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المشرق ، الأهلي الكويتي، الاهلي اليواناني".





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.



