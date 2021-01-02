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محمد فهيم يكشف كواليس عمله مع وحيد حامد في مسلسل الجماعة

السبت 02/يناير/2021 - 07:57 م
محمد فهيم
محمد فهيم
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هاني حسين
نعى الفنان محمد فهيم، الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي وافته المنية صباح اليوم، وكشف كواليس عمله مع السيناريست الراحل في مسلسل الجماعة.

وقال فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وحيد حامد كاتب مؤثر للغاية وهذا امر نادر الحدوث".

 وتابع:"  الكاتب الكبير وحيد حامد هو من اختارني لتجسيد شخصية سيد قطب في مسلسل الجماعة،  و كان يقدر ويساند الجميع".

وأكمل محمد فهيم:"  الراحل وحيد حامد كان يعطي مساحة من الإبداع لعناصر العمل الفني من الممثلين".

 ولفت محمد فهيم إلى أن :"  وحيد حامد كان حريصا على التأكيد على أنه يتم تقديم الحقيقة في مسلسل الجماعة"، ومسلسل الجماعة كان عملا وثائقيا "، مضيفا:" قرأت كتب سيد قطب لتقمص الشخصية بشكل كامل ".
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