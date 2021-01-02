أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف عن موعد تصنيع لقاحات كورونا في مصر

قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، إن أى لقاح يتم اعتماده داخل دولة المنشأ يتم اختباره اولا ثم بعد ذلك يحصل علي الموافقة مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية تعتمد اللقاح بعد الاطلاع علي اختبارات دولة المنشأ .





واضاف اسلام عنان خلال مداخلة هاتفية علي في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي ام سى ، أنه من الضروري ان تقدم أي دولة مصنعة للقاح الاختبارات والتجارب الخاصة للقاح لمنظمة الصحة العالمية للحصول علي موافقة تصنيع اللقاح من المنظمة أو يتم اعتماده .





واوضح اسلام عنان ، أن بعد الموافقة علي اللقاح يتم اعتماده من قبل المنظمة التي ستقوم بتوزيع اللقاح علي الدول الأخرى ولا يحصلون عليه من بلد المنشأ . اعتمادهالأخرىعليه





وتابع ، ان الحصول علي موافقات اللقاحات من منظمة الصحة العالمية يعتمد علي أولوية تقديم الملفات الخاصة بلقاح من قبل الشركات والدول المصنعة لافتا الي ان الترتيب الزمني يختلف في ارتفاع الأسهم في البورصة وهذا ما يجعل الشركات تتنافس علي تقديم الملفات .



