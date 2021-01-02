عز الدين نجيب يفتتح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" بجاليري "ضي"





شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، مساء اليوم السبت، افتتاح معرض الفن التشكيلي "ثلاثة فى مرايا اللون".





افتتح المعرض الفنان التشكيلي والأديب عز الدين نجيب، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، والإعلامى عبد الله يسري رئيس صالون دعاء الكروان.





يشتمل المعرض على ثلاثة معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين، هم الفنانة أسماء مجدى ويأتى معرضها تحت عنوان “الأولون”، ويتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبد الكريم بعنوان “حالة حوار”، ويمثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج وستقدم 20 عملا فنيا زجاجيا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة فى مسابقات مصرية سعودية.





وقال الفنان عز الدين نجيب إن الفنانين الثلاثة تميزت معارضهم بالحس العالي وعكس الصورة البيئية بألوان مبهجة، مشيرا إلى نجاحات "ضي" فى إبقاء المشهد التشيكلي فى حالة ثراء رغم جائحة كورونا.





وفيما اعتبر الدكتور طارق منصور المعرض إضافة قوية لفنانين مشهود لهم بالإبداع، أثنى الإعلامي عبد الله يسرى على معارضهم الثلاثة متوقعا إجتذابها لعدد كبير خلال فترة إنعقادها.



