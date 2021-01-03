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اقتصاد

بزيادة 5 مليارات جنيه.. تحصيل 61 مليار جنيه ضرائب السجائر خلال عام.. اعرف التفاصيل

الأحد 03/يناير/2021 - 10:03 ص
حصيلة الضرائب
حصيلة الضرائب
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محمد يحيي
سدد المدخنون للسجائر المحلية؛ مبلغ  61.131 مليار جنيه للحكومة، في صورة ضرائب على منتجات التبغ والسجائر بنهاية العام المالي 2019/2020 الماضي بزيادة اقتربت من 5 مليارات جنيه عن العام المالي السابق له، إذ وصلت حينها لـ56.01 مليار جنيه.

كشف تقرير الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي، عن تراجع حصيلة الضرائب علي السلع المحلية عن القيمة المضافة للسلع والخدمات الجدول، مسجلة 100.3 مليار جنيه بعد أن كانت 110.91 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.

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وقامت الحكومة بتحصيل ضرائب من المشروبات غير الكحولية المحلية من بينها البيرة، نحو 1.601 بنهاية العام المالي الماضي مقابل 1.112 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.

وخفضت الحكومة من حصيلتها المقررة على المشروبات الروحية والكحوليات وما في حكمها إلي 250.1 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 315.2 مليون جنيه في العام السابق له.

وقلصت الحكومة من حصيلتها على منتجات النفط مسجلة 27.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 41.5 مليار جنيه في العام السابق له.
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