أرقام قياسية فى عام 2020..تحليق طائر11 يوما دون توقف.. ظهور أطول مخلوق فى أعماق البحار..اكتشاف سلحفاة عمرها ملايين السنين

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يوضح اكتشافات مذهلة في عام 2020 المنقضى حققت أرقاما قياسية ما بين الأكبر والأقدم والأطول فاجأتنا.





الفيديو أن من ضمن هذه الاكتشافات أطول تحليق دون توقف وهذا ما فعله طائر البقويقة السلطانية الذى حلق لمدة 11 يوم وايضا اطول مخلوق في أعماق البحار ويبلغ 45 مترا يسمي سيفونوفور . أوضحأطولفعلهطولها





واوضح الفيديو كذلك ان أكبر سلحفاة علي الاطلاق كانت من ضمن الاكتشافات وعمرها 8 ملايين سنة وقطرها 2.4 متر وهي من السلاحف المنقرضة وشهد العام علي اكتشاف أقدم توائم متطابقة مدفن في النمسا ويحمل بقايا رضيعين متطابقين عمرهما 31 ألف عام .





اهتم الفيديو ببيان ان من ضمن الاكتشافات غبار عمره 7 مليارات سنة عثر عليه في نيزك ضرب استراليا عام 1966 وتم العثور أيضا علي أحشاء متحجرة اكتشفت في نيفادا عمرها أكثر من نصف مليار عام.



