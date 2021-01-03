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محافظات

الزراعة بوابة الاستثمار فى شمال سيناء .. والنباتات الطبية تغزو الأسواق الأوروبية

الأحد 03/يناير/2021 - 08:04 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تواجه محافظة شمال سيناء عددا من المشاكل التي تعيق حركة الاستثمار على أرض المحافظة ، وفي هذا الصدد قال الحاج محمود محمد المالح أحد المستثمرين من محافظه شمال سيناء، إن الاستثمار في شمال سيناء يقوم على الزراعة بالدرجة الأولى، والتي تعتبر قاطرة التنمية بشكل عام، علاوة علي كونها المدخل الرئيسي لنجاح الاستثمار. 


وأشار المالح فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن نوع التربة والمناخ والمياه المستخدمة تعد من أفضل أنواع المقومات لنجاح أي زراعة، حيث يتم الإقبال على أي منتج من شمال سيناء لجودته وتميزه، مقارنة بالمنتج في مختلف دول العالم من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر أقل تكلفة في عمليات النقل والتسويق.

ولفت الحاج محمود المالح إلى أن صناعة الزيتون وصناعة الليمون وكذلك إنتاج النباتات الطبيعية المتنوعة خاصة الزعتر والمرمرية والنعناع، تعد من أفضل وأحسن المحاصيل التي تلقي طلبا ورواجا على المستوى العربي العالمي.

وأضاف أن شمال سيناء تتميز بوجود مساحات شاسعة يمكن زراعتها بعد توفير مصدر دائم عمليات الري، خاصة أن هناك مشروع ترعة السلام الذي يسمح بزراعة نحو 400 ألف فدان، كما أن هناك مساحات أخرى ثانوي المحافظات المشروعات الزراعية فيها بمنطقة الحسنة ونقل على مياه الصرف المعالج من محطة مياه بحر البقر.

وأضاف المالح أن إنتاج شمال سيناء متميز، خاصة محصول الزيتون الذي يمثل بترول سيناء القادم لوجود  أقل نسبة حموضة تصل الأقل من 1%. وأن المنتج من الثمار يخصص للتحليل.

كما تتميز الثمار عن غيرها مطابقتها للمواصفات التي يطلبها على السوق الأوروبية، وكذلك الحال في موضوع إنتاج النباتات الطبية والعطرية التي يحتاجها المستهلك في الدول العربية والأوروبية على حد سواء.


وأشار إلى أنه في حالة التوسع في مشروع الزراعات في بمختلف انواعها ستقوم عليها صناعات متعددة، بل أن هناك مطالب متعددة من دول العالم العربي والدول الأوروبية للاستفادة من النباتات الطبية المنتجة في سيناء.

وأكد المالح على أن هناك تعاقدات مع شركات في دول عربية واجنبية علي هذا النوع من النبات العطرية والطبية، والتي تدخل في صناعة العديد من الأدوية والصناعات الغذائية.

وهنا يكمن سر نجاح هذه الزراعات حيث يمكن للمزارع او المصدر زراعة الأنواع المطلوبة منها للتصدير ، وفق احتياجات الأسواق والاعتماد علي توفير البذور والدور الإرشادي من جانب هذه الدول من اجل ضمان إنتاج متميز يساعد علي نجاح عملية التصدير.

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الزراعة بوابة الاستثمار فى شمال سيناء .. والنباتات الطبية تغزو الأسواق الأوروبية
الزراعة بوابة الاستثمار فى شمال سيناء .. والنباتات الطبية تغزو الأسواق الأوروبية
الزراعة بوابة الاستثمار فى شمال سيناء .. والنباتات الطبية تغزو الأسواق الأوروبية
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