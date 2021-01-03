الزراعة بوابة الاستثمار فى شمال سيناء .. والنباتات الطبية تغزو الأسواق الأوروبية



وأضاف المالح أن إنتاج شمال سيناء متميز، خاصة محصول الزيتون الذي يمثل بترول سيناء القادم لوجود أقل نسبة حموضة تصل الأقل من 1%. وأن المنتج من الثمار يخصص للتحليل.



كما تتميز الثمار عن غيرها مطابقتها للمواصفات التي يطلبها على السوق الأوروبية، وكذلك الحال في موضوع إنتاج النباتات الطبية والعطرية التي يحتاجها المستهلك في الدول العربية والأوروبية على حد سواء.





وأشار إلى أنه في حالة التوسع في مشروع الزراعات في بمختلف انواعها ستقوم عليها صناعات متعددة، بل أن هناك مطالب متعددة من دول العالم العربي والدول الأوروبية للاستفادة من النباتات الطبية المنتجة في سيناء.



وأكد المالح على أن هناك تعاقدات مع شركات في دول عربية واجنبية علي هذا النوع من النبات العطرية والطبية، والتي تدخل في صناعة العديد من الأدوية والصناعات الغذائية.



وهنا يكمن سر نجاح هذه الزراعات حيث يمكن للمزارع او المصدر زراعة الأنواع المطلوبة منها للتصدير ، وفق احتياجات الأسواق والاعتماد علي توفير البذور والدور الإرشادي من جانب هذه الدول من اجل ضمان إنتاج متميز يساعد علي نجاح عملية التصدير.



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وأكد المالح على أن هناك تعاقدات مع شركات في دول عربية واجنبية علي هذا النوع من النبات العطرية والطبية، والتي تدخل في صناعة العديد من الأدوية والصناعات الغذائية.وهنا يكمن سر نجاح هذه الزراعات حيث يمكن للمزارع او المصدر زراعة الأنواع المطلوبة منها للتصدير ، وفق احتياجات الأسواق والاعتماد علي توفير البذور والدور الإرشادي من جانب هذه الدول من اجل ضمان إنتاج متميز يساعد علي نجاح عملية التصدير.اقرا ايضا: