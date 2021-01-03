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اقتصاد

اقتصاد سوريا| الزراعة تسمح بشراء الغراس المثمرة من المشاتل التابعة لها على دفتر العائلة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:01 ص
الاقتصاد السوري
الاقتصاد السوري
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قسم الاقتصاد
أصدرت وزارة الزراعة السورية اليوم تعميمًا وزعته على مديرياتها في المحافظات بالسماح ببيع الغراس مباشرة من المشاتل لمن يرغب على دفتر العائلة.

وأوضح مدير الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر في تصريح لـ سانا أن القرار الذي أصدره وزير الزراعة اليوم سمح لكل المشاتل التابعة للوزارة بالمحافظات ببيع الغراس المثمرة بموجب البطاقة العائلية للمواطنين والمزارعين الراغبين بزراعة الحدائق المنزلية وترقيع البساتين بواقع 50 غرسة مثمرة لكل عائلة ولا يشمل ذلك غراس الفستق الحلبي والكرز والكرمة المطعم.

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وأشار حيدر إلى أن الهدف من بيع الغراس زيادة الغطاء النباتي وما إلى ذلك من انعكاس إيجابي على البيئة إضافة إلى الفوائد الصحية والمادية.

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