نبيلة عبيد: وحيد حامد كان مهموما بمصر

انهارت الفنانة نبيلة عبيد، على الهواء باكية، قائلة "اعذرونى أول ما صحيت عرفت بخبر وفاة السيناريست وحيد حامد".
وقالت نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية، مع "اكسترا نيوز": "على المستوى الشخصي كان عزيز عليا جدا، كاتب عظيم وليه رؤية مستقبلية".
وأضافت نبيلة عبيد:" كان دايما بيكون مهموما بحال البلد لو حصل فيها حاجه ".
ومن جانبها قالت الفنانة صابرين، أن الراحل وحيد حامد، كان ركن كبير من قوة مصر الناعمة، ودائما مشغول بأحوالها، وكان محترما فى الاختلاف.
وتابعت: كان راجل بسيط وسابق عصره فى كتاباته، وكان يكتب ما يمليه عليه ضميره.
وتوفي أمس السبت، السيناريست والكاتب وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.
وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.