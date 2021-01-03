نبيلة عبيد: وحيد حامد كان مهموما بمصر

انهارت الفنانة نبيلة عبيد، على الهواء باكية، قائلة "اعذرونى أول ما صحيت عرفت بخبر وفاة السيناريست وحيد حامد".





وقالت نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية، مع "اكسترا نيوز": "على المستوى الشخصي كان عزيز عليا جدا، كاتب عظيم وليه رؤية مستقبلية".





وأضافت نبيلة عبيد:" كان دايما بيكون مهموما بحال البلد لو حصل فيها حاجه ".





ومن جانبها قالت الفنانة صابرين، أن الراحل وحيد حامد، كان ركن كبير من قوة مصر الناعمة، ودائما مشغول بأحوالها، وكان محترما فى الاختلاف.





وتابعت: كان راجل بسيط وسابق عصره فى كتاباته، وكان يكتب ما يمليه عليه ضميره.





وتوفي أمس السبت، السيناريست والكاتب وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.



