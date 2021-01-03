عميد هندسة عين شمس: إنشاء محطات تحلية مياه بـ 9 محافظات





وأكد عميد كلية الهندسة أهمية الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بالمحافظات البعيدة بالاتجاه للمياه الجوفية.

اقرا ايضا : ننشر أبرز تفاصيل خطة صندوق تطوير التعليم في عام 2021 وأكمل أنه سيتم إنشاء محطات تحلية بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر -جنوب سيناء -الإسماعلية -بورسعيد -السويس- الدقهلية -كفر الشيخ- البحيرة ) ، لافتًا الى انه يتم تدريب الطلاب بالكلية داخل محطات مياه الشرب والتحلية ومعالجة الصرف لصحى والصناعي تدريبًا عمليًا بما يخدم احتياجات المناهج الدراسية بالكلية. وأكمل أنه سيتم إنشاء محطات تحلية بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر -جنوب سيناء -الإسماعلية -بورسعيد -السويس- الدقهلية -كفر الشيخ- البحيرة ) ، لافتًا الى انه يتم تدريب الطلاب بالكلية داخل محطات مياه الشرب والتحلية ومعالجة الصرف لصحى والصناعي تدريبًا عمليًا بما يخدم احتياجات المناهج الدراسية بالكلية. وأكد عميد كلية الهندسة أهمية الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بالمحافظات البعيدة بالاتجاه للمياه الجوفية.

وأوضح " خليل " في تصريحات لموقع " صدى البلد " أن الهدف الأساسى من عقد البروتوكول هو العمل علي تحسين مياه الصرف الصحى عن طريق إنشاء محطات معالجة بكفاءة في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة الى تحسين جودة مصرفى المحمسة وبحر البقر.