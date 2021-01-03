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تعليم

عميد هندسة عين شمس: إنشاء محطات تحلية مياه بـ 9 محافظات

الأحد 03/يناير/2021 - 08:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية عقدت بروتوكول عمل بعوان "الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة"  للارتقاء بقطاع المياه والصرف. 
  وأوضح " خليل " في تصريحات لموقع " صدى البلد " أن الهدف الأساسى من عقد البروتوكول هو العمل علي تحسين مياه الصرف الصحى عن طريق إنشاء محطات معالجة بكفاءة في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة الى تحسين جودة مصرفى المحمسة وبحر البقر.

وأكد عميد كلية الهندسة أهمية الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بالمحافظات البعيدة بالاتجاه للمياه الجوفية.

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وأكمل أنه سيتم إنشاء محطات تحلية بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر -جنوب سيناء -الإسماعلية -بورسعيد -السويس- الدقهلية -كفر الشيخ- البحيرة ) ، لافتًا الى انه يتم تدريب الطلاب بالكلية داخل محطات مياه الشرب والتحلية ومعالجة الصرف لصحى والصناعي تدريبًا عمليًا بما يخدم احتياجات المناهج الدراسية بالكلية. 

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