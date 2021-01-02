محافظ كفر الشيخ: البدء في إقامة 225 عمارة جديدة

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة بحث المشاكل والبت في حلها.





قال محافظ كفر الشيخ ، خلال بيان، اليوم، إن من بين تلك المشكلات التي عانى منها الحاجزون للوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ، عبر أكثر من 17 عامًا، مشيرًا إلى أنه يزف بشرى للحاجزين بأنه الشركة المنفذة لإنشاء وحداتهم السكنية تسلمتها.





وأضاف، محافظ كفر الشيخ، سيتم البدء في أعمال وضع الخوازيق الخرسانية ، والشروع في تجهيز الأرض للبناء خلال الأيام المقبلة.





وتابع محافظ كفر الشيخ، سيتم إنشاء 225 عمارة سكنية على تلك الأراضي التي تم تحديدها، فضلًا عن تحديد قطعتي أرض إضافتين لإقامة وحدات سكنية أخرى؛ لإنهاء المشكلة تمامًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة؛ لوضع حد لتلك المشكلة، والاستجابة للمواطنين.