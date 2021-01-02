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أخبار البلد

تناولا ملفات إقليمية .. تفاصيل مكالمة السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

السبت 02/يناير/2021 - 09:28 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
  تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، إن  الاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. 

وعبر  الرئيس خلال الاتصال عن التهنئة للسودان الشقيق حكومة وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدًا دعم مصر الكامل للسودان في كافة المجالات انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
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