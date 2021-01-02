بعد خسارة إنبي .. الجونة يتصدر والأهلي وصيفاً والزمالك ثالثاً في ترتيب الدوري

وتصدر فريق الجونة ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة فيما حل النادى الأهلي وصيفا برصيد 10 نقاط والزمالك فى المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن المارد الأحمر.





وجاء فريق انبي فى المركز الرابع عشر بعد ما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فيما يتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد نقطة وحيدة.



