بعد خسارة إنبي .. الجونة يتصدر والأهلي وصيفاً والزمالك ثالثاً في ترتيب الدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.
أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.
وتصدر فريق الجونة ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة فيما حل النادى الأهلي وصيفا برصيد 10 نقاط والزمالك فى المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن المارد الأحمر.
وجاء فريق انبي فى المركز الرابع عشر بعد ما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فيما يتذيل فريق طلائع الجيش ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد نقطة وحيدة.