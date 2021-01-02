تعليق طارق الشناوي على كلمة الراحل وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن وحيد حامد ظل متمسكًا بالقلم والأفكار والكلمات، وكان يكتب الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، لكنه لم ينته منه، على الرغم من أنه انتهى من أجزاء كبيرة منه تبلغ نحو "15 حلقة"، مشيرًا إلى أنه كان مشروعه الأخير، وكان يتمنى أن يؤجل عرض المسلسل لبعد الموسم الرمضاني ليترك الفرصة للمشاهدين للتأمل.

وأضاف "طارق الشناوي" في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن أثناء كتابة السيناريو لمسلسل الجماعة ، كان مشغولًا أيضًا بكتابة فيلم "الصحبة الحلوة"، الذي كان انتهى منه بالفعل، مشيرًا إلى أن كان المفترض أن يشارك في بطولته الفنان يحيى الفخرانى ، وكان بمثابة عودته للسينما بعد غياب طويل، وكان إخراج ساندرا نشأت.

وأشار " الناقد الفني" ، إلى أن كلمة السيناريست الراحل وحيد حامد، الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي، كانت توحي بالوداع، مؤكدًا أن هذا هو التعقيب الذي رسخ في ذهن كل من سمع كلماته التي ألقاها على المسرح أثناء المهرجان.

وأوضح "الشناوي"، أن السيناريست الراحل قدم عددًا من الأفلام الناجحة مع المخرج شريف عرفة خاصة في فترة التسعينيات، مشيرًا إلى أن من أفضل الأفلام التي قدمها الراحل وحيد حامد بناء على رأيه السابق فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة"، و"سوق المتعة"، مؤكدًا انهما من أقرب السيناريوهات إلى قلب وحيد.