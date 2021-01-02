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رحيل وحيد حامد | خيري رمضان: مصر فقدت قاهر طيور الظلام

السبت 02/يناير/2021 - 09:41 م
الراحل وحيد حامد
الراحل وحيد حامد
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ندى رأفت
نعى الإعلامي خير رمضان الراحل وحيد حامد، قائلا إن مصر فقدت واحدا من أبطالها الشعبيين، الذين صاغوا حكايتها بصدق وحب وجرأة، تذكروا "طيور الظلام"، والصراع الذى حدث مع الاخوان، والإرهاب والكباب، وفيلم المنسى، الذى تنبأ بثورة الغلابة، بسبب الطبقة الثرية وانعزالها عن المجتمع، وداعا وحيد حامد، وقررت العائلة ألا تقيم عزاء حفاظا على الناس بسبب كورونا.


واضاف رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، إنه تمت إقامة الصلاة على الراحل فى مسجد الشرطة، وحضرت وزيرة الثقافة، ونقيب الممثلين، ونجوم ونجمات الفن، وعادل إمام اعتذر بسبب ظروفه الصحية، والبعض الآخر منعته ظروف كورونا من الذهاب للجنازة، ومع ذلك ودع وحيد حامد كثيرون، فالكتاب الأخير عن وحيد حامد، كان بقلم الناقد طارق الشناوى.

كما عرض خيري رمضان خلال البرنامج، تقريرا عن الكاتب الكبير وحيد حامد، استعرض أهم محطات حياته الفنية والمهنية، والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية التى حملت توقيعه، وصورا من تكريمات حصل عليها، وحمل العنوان اسم "الفلاح الفصيح.. قاهر طيور الظلام".

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.
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