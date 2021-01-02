أمريكا.. العشرات يتلقون علاجا خاطئا بدلا من لقاح كورونا

تلقى عشرات الأمريكيين في ولاية فرجينيا الغربية، عن طريق الخطأ علاجا بالأجسام المضادة للوقاية من فيروس كورونا، بدلا من لقاح موديرنا، وفقا لمسؤولي الصحة بالولاية الأمريكية.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن 42 شخصا تم حقنهم بعلاج "ريجينيرون" المكون من مزيج من الأجسام المضادة، بدلا من حصولهم على لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، ولا يعتقد المسؤولون أن هؤلاء الأشخاص معرضون لأي خطر.





وكان من المفترض أن يحصل الأشخاص على تطعيم ضد فيروس كورونا في عيادة بمقاطعة بون، لكنهم تلقوا عن طريق "خطأ فردي" العلاج بالأجسام المضادة.





وأوضحت إدارة الصحة في المقاطعة أنها أخطرت الأشخاص المعنيين بالقدوم يوم الخميس لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا.





وذكر الحرس الوطني في الولاية أنهم تعاملوا على الفور مع الأمر، وقاموا بمراجعة البروتوكولات الخاصة بهم لتعزيز عملية التوزيع ومنع تكرار مثل ذلك الحادث.





ويستخدم مزيج الأجسام المضادة الذي طوريته "ريجينيرون" كعلاج واعد لمصابي فيروس كورونا، وتكون طريقة الحقن في الوريد وتختلف عن طريقة الحقن الخاصة بلقاح فيروس كورونا.



