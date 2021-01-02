ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا يعلن تعافيه من فيروس كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 09:48 م
كهربا
كهربا
Advertisements
القسم الرياضي
أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف كهربا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، بعد المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها.
 
وغاب كهربا عن لقاء الأهلي الأخير أمام وادي دجلة، بسبب معاناته من الإصابة بكورونا للمرة الثانية، بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق.
 
ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: ربنا يشفي كهربا من فيروس كورونا

بعد إصابته بكورونا.. قفشة يوجه رسالة دعم لمحمود كهربا

بعد إصابته بكورونا.. حمدي فتحي لـ كهربا: ألف سلامة عليك

كهربا يستمع للقرآن داخل غرفة العزل بعد إصابته بـ كورونا

قبل نهائي القرن.. إصابات كورونا بالجملة في صفوف الأهلي والزمالك

الفيروس يهاجم الوسط الرياضى.. إصابة سيف سمير لاعب سلة الأهلي بـ كورونا

ترشيحاتنا

تناولا ملفات إقليمية .. تفاصيل مكالمة السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على إنبي

مصدر: فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

الحرس الثوري الإيراني: لدينا أوامر بنسف إسرائيل بمساعدة دولتين عربيتين

أول 48 ساعة في 2021.. رحيل وحيد حامد .. فيديوهات كارثية من الإسكندرية وزفتى.. ونصف مليون إصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. إدارة الأهلي توجه رسالة قوية لنجوم الفريق بعد واقعة كهربا.. الحضري يعلن رئاسته لـ نادٍ إماراتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع.. أسرع وصفة لتطويل الرموش بمكون واحد طبيعي

معرضون للإصابة مرة أخرى.. دراسة تؤكد وجود خلل في الجهاز المناعي للمتعافين من كورونا

دراسة تكتشف طفرة جديدة للوقاية من وباء الملاريا