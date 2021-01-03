حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بمصر القديمة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخصص في سرقة الدراجات البخارية فى منطقة مصر القديمة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنه.





وكانت قد ألقت الأطواف الأمنية بالقاهرة القبض علي عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية .





وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع هاشم بمنطقة عزبة أبو قرن دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ولا يحمل ثمة تراخيص أو مستندات ملكية " .





بالكشف الفني على الدراجة البخارية برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح الجيزة / جيزة بتاريخ 28 /11 /2020م بلاغ عامل دليفري ومقيم شارع الثلاثين . العمرانية / جيزة.





بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بإسلوب " توصيل الأسلاك " .





بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " ، واعترف بارتكاب عدد 2 حادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب .





باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات , واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق .



