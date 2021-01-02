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محافظات

حملات على المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوادي الجديد

السبت 02/يناير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة  الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جارٍ تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات وجميع المنشآت بكافة أحياء مدينة الخارجة والقرى التابعة للمركز، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين.

واضاف انه يتم تكثيف الدورات التدريبية لمسئولي غرف الأزمات والطوارئ بالوحدة المحلية للمركز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة اوجه النشاط بالمحافظة والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

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وأشار الطماوي، إلى أن حملات المركز بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات ميدانية على المطاعم والكافيهات بأحياء ومراكز المحافظة للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية.

وأكد الطماوي، أنه جرى توزيع لافتات وإرشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن على جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات لافتا إلى تحرير المحاضر الفورية لأية مخالفات يجري رصدها مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.

وأضاف، أنه جرى التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظًا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالالتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.

وأوضح الطماوي، أن هذه الحملات في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.

من جانب اخر قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، في قصر ثقافة الخارجة  حيث أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "الآثار المترتبة على أزمة كورونا" وحاضرتها الدكتورة نورا ناجى تطرقت خلالها إلى التعريف بفيروس كورونا وكيفية انتقال العدوى وكيف يمكن تجنب الإصابة. 

في حين نظم بيت ثقافة الراشدة التابع للفرع ورش حكى عن التنمر المدرسي الأسباب والعلاج، وعن العادات والتقاليد وتأثيرها على تنظيم الأسرة
بينما قدمت مكتبة شرق بولاق ورشة حكى عن المراهقين وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

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