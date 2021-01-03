حبس مسئول مخزن لاتهامه بحيازته أدوية مجهولة المصدر في حدائق القبة

قرّرت جهات التحقيق، حبس مسئول عن مخزن، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أدوية مجهولة المصدر بمنطقة حدائق القبة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عنه.





تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بحدائق القبة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى.





ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة في ضبط 20 ألف عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع – 267٫798 قرص دوائى لعقاقير مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بحدائق القبة.





كما تبين قيام المتهم بإدارة المخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.



