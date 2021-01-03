برلماني: مصر أعادت وضعها ومكانتها المرموقة

أكد محمد الزينى، عضو مجلس النواب، أن مصر يربطها علاقة وثيقة بين الكويت خاصة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تعمل على تطوير العلاقات مع مختلف الدول العربية والغربية.





وأوضح "الزيني"، ل"صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تعيد وضعها ومكانتها المرموقة بين الدول بفضل سياسة وحكمة الرئيس السيسي، قائلا: "الرئيس السيسي استطاع أن يثبت للعالم أجمع قوة مصر ومكانتها العالية بين مختلف الدول وقدرتها على حفظ السلام العربي والدولي والأفريقي".





وتابع عضو مجلس النواب: "مصر تلعب دور محوري على مختلف الأصعدة نظرا لموقعها المتميز وتاريخها الحافل وسياستها التي أبرزت للعالم أجمع نجاح قيادتها السياسية"، مؤكدا أن مصر تعمل من أجل المصلحة العامة وتحقيق السلام في المنطقة.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.





كما أكد العاهل الكويتي على الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها، مع الإشادة بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.