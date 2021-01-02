محافظ كفر الشيخ: تلقينا 112 ألفًا و255 طلب تصالح في مخالفات البناء

كشف اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 112 ألفًا و255 طلب تصالح، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان اليوم، إن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى استقبال 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية؛ ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.





