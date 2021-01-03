حبس صاحب مخزن لحيازته مليون و600 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

قرّرت جهات التحقيق، حبس صاحب مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.





وكانت قد تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب مخزن بحوزته ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة الـ "1,600,000- مليون وستمائة ألف"قطعة ألعاب نارية"، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة الـ "1,600,000- مليون وستمائة ألف"قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.



