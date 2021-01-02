هل يجوز مقاطعة الزوجة لسلفتها اتقاء لشرها.. الافتاء توضح





أوصح عثمان في فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار أن أخوة الزوج وزوجاتهم ليسوا من أرحام الزوجة، إلا أنه ينبغي توخي الحذر عند قطعهم من أن تمتد القطيعة إلى الأبناء.





وأضاف أن أخو الزوج ليس من أرحام الزوجة، لكن في حال وجود أطفال ينبغي على الزوجة ألا تجعل أبناءها يكرهوا عمهم -أخو أبيهم- ويقطعوه، بل عليهم أن يصلوه، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجة عمهم.





وأضاف أنه في حين طالما أن الزوجة يتم إيذاؤها من عم أولادها، فلها أن تقاطعه هو وزوجته –سلفتها-، لأنهما ليسا من الأرحام بالنسبة لها، وإن كان الأولى إزالة الخلافات الاجتماعية بين الأسر، لأن الزواج هو علاقة ترابط وتداخل بين الأسر.





حلف على زوجته ألا تفعل أمرا وفعلته وأكدت أنها لم تسمعه فهل هى طالق؟





أجاب الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "لقد حلفت على زوجتى بالطلاق إذا فعلت أمرا ما وبعد ذلك فعلته وقد أكدت أنها لم تسمعني، فهل هى طالق؟".





وأوضح الدكتور على جمعة، أن لفظة "عليا الطلاق" لا يقولها إلا صاحب العقلية الغريبة العجيبة ولا يقع بها طلاق، ومعناها أى لو فعلتِ كذا والله لأطلقنكِ، فإذا فعلت الأم الذى كنت حالفًا عليها أن لا تفعله وفعلته ففى هذه الحالة إما أن تدفع كفارة أو تطلقها.





وأشار إلى أن الرجل إذا حلف على زوجته بلفظ "عليا الطلاق" فلا يقع طلاقًا وإنما عليه كفارة يمين.





وأكد أن إطعام الـ 10 المساكين بنحو 200 جنيه، لكل مسكين 20 جنيهًا.



