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برلمان

برلماني: منصة للخدمات الكهربائية تساعد في القضاء على الفساد الإدارى

السبت 02/يناير/2021 - 11:21 م
منصه للخدمات الكهربائية
منصه للخدمات الكهربائية
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القسم السياسي
أكد النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان،  على خطة الدولة في التعامل عن بعد داخل كافة المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى دور وزارة الكهرباء في إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تضم 17 خدمة مقدمة للمواطنين .

وأفاد"حجازى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المنصة تساعد في التسهيل على  المواطنين  لإجراء كافة المتطلبات الحكومية الخاصة بتسديد الفواتير الكهربائية أو غيرها، لافتًا إلى أنها خطوة إيجابية تحمى المواطنين من مستغلي هذه الخدمات بالإضافة إلى القضاء على الفساد الاداري .

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الدولة استطاعت أن توصيل الكهرباء لكافة المناطق وخاصًة المناطق المخالفة التي كان من الصعب الوصول فيها، منوهًا على أن قرارت الحكومة الجديدة الخاصة بتقنين أوضاع المبانى المخالفة وتقديم التصالح حتى شهر مارس المقبل.

يذكر أن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، صرح بأنه وفقا للتوجيهات السياسة للتحول الرقمي لجميع الخدمات، تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تضم 17 خدمة مقدمة للمواطنين.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلته الهاتفي على قنا "إكسترا نيوز"، أنه تم تفعيل خدمة تقديم طلبات التحول من العداد الممارسة إلى الكودي، منوها إلى ان الخدمة تضم كافة الأمور الخاصة بالتحول، موضحا أن الخدمة مجانية للمواطنين ومؤمنة بدرجة كبيرة.

وأكمل، تقدم أكثر من مليون طلب من أجل تحويل عدادات الممارسة إلى العدادات الكودية، معقبا: هناك خدمات أخرى منها وجود تطبيقات إلكترونية على الهاتف يمكن من خلالها شحن العداد ومتابعته.
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