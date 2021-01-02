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توك شو

ليلى علوي عن وحيد حامد: فقدت دماغ كنت بتكلم معاها وبسمع منها.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 11:47 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة ليلى علوي، إن كل أعمال الراحل وحيد حامد في السينما وبصماته وتأثيره في الشارع وحب الناس ليه موجود ومستمر.  

وأضافت ليلى علوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناه اون اي، "بالنسبة لي أنا حزينة جدًا لأني فقدت دماغ بتكلم معاها وبسمع معاها وبشوف بتفكر إزاي وبتحلم إزاي وهو مشغول ومهموم بالانسانية والمواطن المصرية والبلد وكل صغيرة وكبيرة (الكويسين بيروحوا)".

وأوضحت ليلي علوي: "كان عنده إيجابية على طول رغم أنه كان بيكتئب ويغضب ويحزن كتير لكن سرعان ما كان ذلك يتحول لإيجابية وطاقة وتحدي وصراع وإصرار أن يكتب ويكمل"، وعن فيلم إضحك الصورة تطلع حلوة قالت: "كفاية عنوان الفيلم واسمه".

وتابعت: "أنا عملت معاه  فيلم "المساطيل" كان رائع وإزاي كان بيجيب النجوم وكل واحد يبقى عنده لغته ويعرض مشكلته وحوار كل شخصية.

وأكملت: أنا مش عاوزة أتكلم عملت معاه إيه لكن أتكلم عما تعلمناه منه ومن أعماله وهناك سلسلة من الأعمال السينمائية والدرامية أثرت فعليًا داخل المجتمع المصري حتى لو عرضت لأجيال أخرى لاتزال ممتعة والناس مبسوطة بيه وبحواره.
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