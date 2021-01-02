ليلى علوي عن وحيد حامد: فقدت دماغ كنت بتكلم معاها وبسمع منها.. فيديو

قالت الفنانة ليلى علوي، إن كل أعمال الراحل وحيد حامد في السينما وبصماته وتأثيره في الشارع وحب الناس ليه موجود ومستمر.
وأضافت ليلى علوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناه اون اي، "بالنسبة لي أنا حزينة جدًا لأني فقدت دماغ بتكلم معاها وبسمع معاها وبشوف بتفكر إزاي وبتحلم إزاي وهو مشغول ومهموم بالانسانية والمواطن المصرية والبلد وكل صغيرة وكبيرة (الكويسين بيروحوا)".
وأوضحت ليلي علوي: "كان عنده إيجابية على طول رغم أنه كان بيكتئب ويغضب ويحزن كتير لكن سرعان ما كان ذلك يتحول لإيجابية وطاقة وتحدي وصراع وإصرار أن يكتب ويكمل"، وعن فيلم إضحك الصورة تطلع حلوة قالت: "كفاية عنوان الفيلم واسمه".
وتابعت: "أنا عملت معاه فيلم "المساطيل" كان رائع وإزاي كان بيجيب النجوم وكل واحد يبقى عنده لغته ويعرض مشكلته وحوار كل شخصية.
وأكملت: أنا مش عاوزة أتكلم عملت معاه إيه لكن أتكلم عما تعلمناه منه ومن أعماله وهناك سلسلة من الأعمال السينمائية والدرامية أثرت فعليًا داخل المجتمع المصري حتى لو عرضت لأجيال أخرى لاتزال ممتعة والناس مبسوطة بيه وبحواره.