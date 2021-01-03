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ديني

دعاء شفاء للمريض.. أدعية وأذكار احرص عليها يوميًا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:59 ص
دعاء شفاء للمريض
دعاء شفاء للمريض
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عبد الرحمن محمد
دعاء شفاء للمريض له أهمية كبيرة جدا إذا كان لدى العبد يقين تام بأن الله سوف يستجيب له ويتحقق الشفاء عاجلا وليس آجلا .. دعاء شفاء للمريض له أيضا أهمية كبرى من حيث الحالة النفسية وشعوره العام بأن أحبابه وأقرانه بجواره وأنهم يتمنون عودته بفارغ الصبر ويعتبر جزءا كبيرا من العلاج ، لأن دعاء شفاء المريض أثناء زيارته يرفع الحالة المعنوية له ويجدد أمله في الشفاء ، وأجمع جميع جهابذة الطب أن الحالة المزاجية والنفسية بوجه عام للمريض تسهم بشكل كبير في العلاج بنسبة 90% .

دعاء شفاء للمريض
يوجد دعاء شفاء للمريض من بين عدة أدعية وردت في السنة النبوية منها : ( اذهب البأس ربّ النّاس، واشف أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.

كما يوجد دعاء شفاء للمريض آخر وهو: ( ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرّات: أعوذ بالله وقدرته، من شرّ ما أجد وأحاذر. ربّنا الله الذي في السّماء، تقدّس اسمك، أمرك في السّماء والأرض، كما رحمتك في السّماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربّ الطيبين، أنزل رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين.

اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل و النهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم البسه الصحه والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.
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