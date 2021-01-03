مجهولون يختطفون طفلا من عزبة هارون بقنا

اختطف مجهولون، يستقلون سيارة ملاكى، السبت، طفلا أثناء تواجده بالقرب من منزله فى عزبة هارون التابعة لمركز فرشوط بمحافظة

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد اختطاف مجهولين لطفل يدعى عبد العاطي مختار عبد العاطي 6 أعوام، مقيم بعزبة هارون.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها للوصول إلى الطفل و تحريره، مع كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

فيما يكثف أسرة الطفل و أهالى المنطقة جهودهم للبحث عن الطفل و تتبع الخاطفين لمعرفة دوافعهم ومطالبهم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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