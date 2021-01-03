أخبار التوك شو.. أحمد موسى: 100 مليون هيقولوا لأ للمصالحة مع قطر.. ترخيص سينوفارم لعلاج كورونا في مصر.. وهذا كود "تنظيم الاتصالات" لإلغاء الاشتراك في خدمات المحمول

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:





كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تفاصيل ما حدث في مستشفى زفتى ووفاة مريضين.





علق الإعلامي أحمد موسى، على تسلم الرئيس السيسي رسالة من أمير الكويت بشان المصالحة ووحدة الصف العربي.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هيئة الدواء المصرية وافقت على الترخيص التجاري لقاح «سينوفارم» الصيني كـ ترخيص طوارئ.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هدف وزارة الصحة كأطباء ومسئولين فى المقام الأول هو أمان وحياة المرضى.





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وافق علي منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء والمراكز ونوابهم في إطار تنفيذ الجهود الاحترازية والوقائية وهذا بتعاون المحافظين مع مديري الامن حتي يكون هناك تنسيق للتنفيذ علي الأرض.





أكد الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العينى، أن فيروس كورونا له تأثير كبير على الرئتين مثلما حدث مع الإعلامى وائل الإبراشى، موضحا أنه في أحيان كثيرة تكون الإصابة خفيفة وربما غير ملحوظة لو لم يكن لها أعراض تنفسية.





كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مدي إمكانية اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قرارات جديدة بعد القرارات التى تم اتخذها يوم 27 ديسمبر الماضى 2020.





قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك خدمات اساسية من خدمات الاتصالات ومنها المكالمات والانترنت وهذه أساسية وهناك خدمات اضافية مثل التي تقدم خدمات إخبارية وترفيهية وفنية ومسابقات وهي الخدمات التي حدث بسببها مشاكل اشتكي منها الكثير من العملاء .





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي 2020، أنه سوف تكون هناك زيادة في الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر2020، ويناير 2021.





نعت الفنانة ليلى علوي، الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم السبت.





أعلن الإعلامي محمد الباز إصابة الدكتور صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بـ فيروس كورونا، مؤكدا أن صفوت الشريف حالته الآن حرجة.