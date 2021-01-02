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رياضة

ريال مدريد يفوز 2-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 02/يناير/2021 - 11:51 م
فاسكيز
فاسكيز
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مجدي سلامة
نجح فريق ريال مدريد في الفوز بهدفين نظيفين على سيلتا فيجو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف الشوط الأول لفريق ريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6 .

وفي الشوط الثاني نجح ماركو أسينسيو من إضافة الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 53 .


وبدا ريال مدريد أمام سيلتا فيجو  بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 36 في المركز الأول بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة  23 في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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