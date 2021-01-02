ريال مدريد يفوز 2-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بهدفين نظيفين على سيلتا فيجو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.





جاء هدف الشوط الأول لفريق ريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6 .





وفي الشوط الثاني نجح ماركو أسينسيو من إضافة الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 53 .









وبدا ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بتشكيل كالآتي:





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.





خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.





خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فاسكيز.





وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 36 في المركز الأول بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 23 في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني.